Voci Varese, Parpinel e Pastore: “Vittoria fondamentale”

REAL CALEPINA – VARESE 0-1, IL COMMENTO DAGLI SPOGLIATOI

PARPINEL – È una vittoria importante e meritata. Abbiamo sofferto parecchio e adesso non bisogna mollare perché domenica c’è un derby da vincere. C’è stato l’atteggiamento giusto fin dall’inizio, ma così come nelle altre partite. Siamo stati bravi a sbloccarla noi e ad avere una grande mentalità difensiva. È la terza gara senza subire gol ed è un segnale importante. Eravamo affamati perché questa vittoria per noi era fondamentale e non potevamo e non potevamo sbagliare l’approccio.

PASTORE – Stavamo attraversando un buon periodo, arrivando dai pareggi con Seregno e Casatese e oggi è arrivata la conferma che siamo in crescita. Dobbiamo lottare sempre, poi la vittoria vien da sé. Oggi ci siamo detti che dovevamo vincere a tutti i costi perché era uno scontro diretto per salvare nella salvezza diretta, senza passare dai playout. Oggi abbiamo lottato tanto, il campo non era in ottime condizioni e serviva la grinta.

CAPELLI (Allenatore Real Calepina) – L’inizio è stato incoraggiante, poi però abbiamo preso gol al primo episodio e lì ci siamo sciolti e disuniti e per tutta la partita non abbiamo più fatto niente. Abbiamo avuto un paio di occasioni, ma abbiamo fatto troppo poco e in maniera disordinata. Ci saltavano negli uno contro uno, per me la chiave è stata quella.