I voti del Varese: Candido decide, Gazo diga, Baldaro amuleto

REAL CALEPINA – VARESE 0-1, I VOTI DEI BIANCOROSSI

MOLERI 6,5: Non grandi parate, ma sempre attento in uscita e nel finale tanta personalità su un paio di lanci lunghi nella sua area

BALDARO 7: Altra prestazione di grande valore per il classe 2005. Terza partita con lui in campo e terza gara senza subire gol

MONTICONE 7: Rientro del capitano e ottima prova che mette in ombra uno come Denis, non proprio il primo arrivato

PARPINEL 7: Anche per lui si trattava di un rientro dopo l’infortunio. Sempre attento, mai fuori posizione, con la grinta giusta

FOSCHIANI 6,5: In forse fino all’ultimo, gioca con grande diligenza ed equilibrio

MECCA 6: Dopo un momento di appannamento, è in crescita. Sbaglia ancora qualcosina in attacco, ma sta ritrovando la forma migliore

GAZO 7: Se la difesa ha vita più facile è grazie alla sua capacità di intercettare tutti i palloni che gravitano lì davanti. Fondamentale per questa squadra

MALINVERNO 6: Un’altra partita dalle due facce, con un buon lavoro difensivo ma ancora poco palla al piede

Bigini 6: Dentro per fare la lotta nel finale. La sua corsa di 30 metri nel finale per contrastare l’avversario è un gran bel segnale

PASTORE 6,5: Ancora da esterno, ancora bene. È suo l’assist per Candido, ma non è l’unico passaggio interessante che offre. Aiuta tanto anche in copertura

CANDIDO 6,5: Un gol importantissimo, il modo migliore per sbloccarsi. Poi tanti tocchi di grande intelligenza in una gara ruvida

Ferrario 6: Nel finale dà tutto il suo aiuto per ribattere i tanti lanci dei bergamaschi

ROSSINI 6: Tanti palloni recuperati e un’ottima gara di sacrificio, ma in avanti sbaglia almeno un paio di palloni che andavano gestiti meglio