Lite sfocia in violenza a Ponte Tresa, 48enne arrestato per tentato omicidio

Un uomo italiano di 48 anni è stato arrestato dalla polizia cantonale con l’accusa di tentato omicidio. Le manette sono scattate nella serata di ieri, dopo le 19, a Ponte Tresa, in Canton Ticino.

Secondo quanto comunicato dal Ministero pubblico e dagli agenti, i fatti sarebbero avvenuti all’interno di un locale del paese dove, da una prima ricostruzione, una lite tra tre persone è rapidamente degenerata in violenza. Ad avere la peggio un 42enne svizzero domiciliato nel Luganese che ha riportato gravi ferite al volto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Est e della Polizia Malcantone Ovest. Sono stati quindi fermati un 48enne cittadino italiano, residente in Italia, e un 39enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. Al termine dei verbali di interrogatorio, è stato disposto l’arresto del 48enne. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi e aggressione. Il 39enne è stato invece denunciato per aggressione.

Gli accertamenti sulle cause e la dinamica proseguono. L’i chiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.