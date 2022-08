Il lonatese Alessandro Testa nel nuovo consiglio degli allevatori della Razza Bovina Piemontese

C’è anche Alessandro Testa da Lonate Pozzolo nel nuovo consiglio di Anaborapi (Associazione Nazionale Bovina Piemontese) che ha rinnovato i propri vertici, eleggendo quale presidente Andrea Rabino. Per Testa si tratta di una conferma, in rappresentanza degli allevatori lombardi. Testa alleva vacche da carne nel territorio del Parco del Ticino a Lonate Pozzolo, insieme alla sua famiglia: all’azienda agricola è collegato un agriturismo e una fattoria didattica, attiva anche con progetti di centro estivo.

«Andrea Rabino – prosegue la Coldiretti provinciale – sarà affiancato nel suo lavoro dal rinnovato consiglio direttivo. La carne e il latte italiani nascono da un sistema di allevamento che per sicurezza e qualità non ha eguali al mondo, consolidato anche grazie a iniziative di valorizzazione messe in campo dagli allevatori, con l’adozione di forme di alimentazione controllata, disciplinari di allevamento restrittivi, sistemi di rintracciabilità elettronica e forme di vendita diretta. L’emergenza coronavirus nello scorso biennio ha fatto emergere tutta la centralità delle filiere nazionali di latte e carne, con gli allevatori nelle stalle lombarde e italiane che anche durante i periodi di lockdown hanno continuato a lavorare a pieno regime per garantire le forniture di latte e carne alle famiglie».