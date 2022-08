I mattoncini Lego compiono 90 anni

È il mattoncino più amato al mondo e oggi compie 90 anni. Stiamo parlando dei Lego, i famosi “pezzi di plastica” colorata che fanno impazzire grandi e piccini.

Nati in un’azienda danese produttrice di giocattoli, fondata nel 1932 da Ole Kirk Christiansen, ancora oggi sono un classico tra i giocattoli per i più piccoli e oggetto prezioso per collezionisti di tutto il mondo.

Negli anni i Lego sono cambiati, migliorati, si sono adeguati ai tempi, ma mantenendo sempre le stesse peculiarità: un semplice mattoncino di plastica da incastrare, uno sull’altro, per costruire tutto ciò che si vuole.

Tra gli appassionati di Lego c’è anche un gruppo tutto Varesotto, è quello di Fotografia Costruttiva (questa la loro pagina Facebook), appassionati dei mattoncini che fotografano nel territori creando scene simpaticissime e che oggi conta 8000 iscritti. E per l’occasione, i 90 anni di Lego, hanno creato un video dove propongono alcuni dei loro scatti.