Muore diciannovenne in centro a Somma Lombardo

Questa mattina, sabato 20 agosto, nella corte di via Madonnina a Somma Lombardo è stato ritrovato il corpo di un ragazzo di diciannove anni: il giovane, originario di Albizzate, si trovava all’interno di una corte nel centro storico occupata da tempo da un gruppo di nordafricani.

Il 118 e i carabinieri di Somma Lombardo sono stati allertati e sono intervenuti: entrati nella corte hanno trovato il corpo del ragazzo, che non presentava alcun segno di violenza. La palazzina era stata sgomberata qualche giorno fa dalle forze di Polizia Locale, ma il ragazzo era rientrato.

La causa del decesso non è ancora stata stabilita e le indagini sono in corso: si suppone sia stato un malore, ma sarà l’autopsia a far luce sulla causa del decesso.