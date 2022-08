È ripartito il bocciodromo di Reno

Dopo la lunga sosta resasi necessaria per il rifacimento dei campi del Bocciodromo, trasformati da sintetici in maiolica, con il ritorno alle tradizioni del lago Maggiore, dove la maggior parte dei campi di bocce erano in terra, è ripartita la Renese con il Trofeo Besana alla memoria, voluto da Giuliano Besana del ristorante Laguna Blu di Leggiuno.

Laguna Blu per la cala del lago sul quale si specchia il ristorante oppure per riecheggiare il suggestivo titolo del film di Kleiser del 1960, tratto dal libro “La laguna azzurra” di Henry De Vere Stacpoole, con interprete una giovanissima Brooke Shields? Lasciamo un alone di mistero attorno e concentriamoci sulla formula del trofeo davvero inusuale.

Divisione fra categoria A – 24 giocatori – e categorie BC accorpate – 120 partecipanti -: mentre la A si è disputata con il criterio delle terzine, la BC ha seguito il sistema consueto delle eliminatorie dirette, il tutto snodatosi lungo quattro settimane di accanite contese. Semifinali martedì 26 e finali giovedì 28.

I campi hanno sostanzialmente ricevuto l’approvazione dei contendenti, anche se la loro costituzione ha presentato la consueta variabilità del fondo in conseguenza delle giocate su di esso praticate, tanto da offrire qualche difficoltà nel lancio iniziale del pallino, spesso frenato prima del superamento della zona di validità.

Il solito ambiente caloroso ha fatto da degno contorno alle fasi finali che hanno visto primeggiare, nella categoria A, quel grande campione che risponde al nome di Renato Biancotto, il quale memore della sua classe cristallina, talvolta rallentata da alcuni contrattempi di fisici, non ha lasciato scampo ai malcapitati che sono caduti sotto le sue grinfie, sottraendo agli atleti locali l’illusione di poter conquistare l’ambito traguardo.

Nella categoria inferiore ha prevalso Silvano Casartelli, della neonata Monte Nudo, di C su Massimo Moschini, della Bederese, di B: nessuna meraviglia, è conclamato che nello sport nulla è scontato, per cui la giornata di grazia nella quale è immerso un giocatore può stravolgere qualsiasi pronostico e ogni differenza di classifica. Inoltre il Casartelli non è affatto nuovo a imprese del genere, basti ricordare le sue esibizioni nella terna dello scorso anno, nel quale fu uomo di punta nella compagine Beigiurnà che arrivò a disputare il titolo italiano in Toscana.

Quindi una bellissima serata a Reno, allietata anche da graditissimi scrosci di pioggia, la cui dirigenza può contemplare con soddisfazione la ripresa dell’attività nella sua sede istituzionale, dopo le inevitabili migrazioni del recente passato.

PILLOLE DI BOCCE

28 luglio – Renese – Finale regionale serale individuale A e BC

Categoria A

Biancotto Renato – Cuviese

Fiorato Vincenzo – Malnatese

Molinari Antonio – Renese

Della Vedova Dario – Renese

Categoria BC

Casartelli Silvano – Monte Nudo

Moschini Massimo – Bederese

Colli Claudio – Crevese

Terzaghi Ivan – Renese

06 agosto – Porto Valtravaglia – 2a tappa Tour Lago Maggiore Beach Bocce