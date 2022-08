Scontro frontale a Carnago, tre donne ferite

Uno scontro frontale tra due auto si è verificato questa mattina (giovedì) a Carnago, in via Manzoni. Nell’impatto sono rimaste ferite tre donne di 26, 38 e 56 anni.via Manzoni. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada, i Carabinieri della Compagnia di Saronno e diverse ambulanze. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale personale sanitario. Le persone coinvolte hanno riportato ferite non gravi.