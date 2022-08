Scout in difficoltà a Veddasca, salvate dai vigili del fuoco e dai passanti

Nel pomeriggio di oggi – lunedì 1 agosto – in località Lozzo a Veddasca, cinque ragazzine del gruppo scout hanno preso la via diretta da Monterecchio trovandosi però in difficoltà in un punto franoso e molto scosceso, incapaci di tornare indietro o cambiare direzione. (foto di repertorio)

Le loro grida sono state fortunatamente sentite da un passante, lungo la provinciale. È stato dato l’allarme dopo averle tranquillizzate. Un addetto della Protezione Civile e un civile le hanno raggiunte e, una alla volta, le hanno portate su un punto meno critico.

«Le vedevamo dalla strada – racconta un testimone della scena -, erano appollaiate su fazzoletti di crinale grandi come i loro piedi, aggrappate ai tronchi. Noi abbiamo cercato di tenerle tranquille».

Nel frattempo sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno completato il salvataggio portando le ragazze fuori pericolo.