Sole e qualche nuvola d’agosto

Prevale in queste giornate d’agosto il tempo stabile per la presenza di un’estesa area anticiclonica sull’Europa occidentale con afflusso di correnti in quota da nord.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano l’arrivo, per venerdì, di una bassa pressione in discesa verso i Balcani porterà qualche passaggio nuvoloso ma bassa probabilità di precipitazioni.

Al mattino di oggi, mercoledì 10 agosto, cieli irregolarmente nuvolosi, in particolare sulle Prealpi e la fascia pedemontana, ma asciutto o rare gocce sui rilievi. In giornata via via soleggiato con formazione di cumuli in montagna dove non è escluso un isolato piovasco.