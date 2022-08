Stivali d’estate? I modelli da sfoggiare per un look rock e audace

Chi l’ha detto che gli stivali si possono indossare esclusivamente d’inverno? Tutte amiamo sandali e décolleté, ma ammettiamolo, niente ha più carattere di un bel paio di boots abbinati ad un mini-dress, una gonna di jeans o una t-shirt oversize. Comodi e grintosi, donano un’aria un po’ wild e ci permettono di sfoggiare un outfit unico in ogni momento della giornata. Ma quali sono i modelli destinati a lasciare il segno nell’estate 2022? Scopriamoli insieme.

Bassi o a metà polpaccio? Un paio di texani per un look in stile Coachella

Resi celebri dai cowboy del Far West, ancora oggi i texani rappresentano un vero e proprio must, e soprattutto, delle calzature che non temono il cambio di stagione. Reinventati e rivisitati dagli stilisti più in voga, i camperos vengono accostati a gonne e abitini svolazzanti, dando vita ad abbinamenti dal tocco country e folk.

Si va dai modelli flat e bassi, che arrivano alla caviglia, a quelli più alti, impreziositi da cinturini, frange o fibbie. Quanto alle colorazioni, spaziano da quelle più classiche di beige e marrone fino ad arrivare alle sfumature di rosso, blu o rosa. Il dettaglio fondamentale? Un po’ di tacco per slanciare la figura.

Un modello che interpreta alla perfezione le prerogative del trend è Gerbera di Felmini. Deciso e audace, è realizzato in vera pelle e tessuto. Il gambale arriva fino a metà polpaccio, mentre il tacco è largo e quadrato. È arricchito da inserti in rilievo ed è perfetto da indossare in occasione di un aperitivo o una serata fra amiche.

Anche Via Roma 15, L37 e Kentucky’s Western offrono diverse alternative interessanti per quanto riguarda i texani. Ma coloro che, invece, desiderano delle calzature più vistose e appariscenti non potranno che apprezzare gli stivali Redford, griffati Madden Girl. Azzurri e decorati con dei ricami nelle nuance del beige si dimostrano i migliori alleati per un mini-dress total black.

Stivali a rete traforati e spuntati, da indossare rigorosamente senza calze

Traforati, a rete o con punta aperta: questi stivali sono l’essenza estiva per eccellenza, dei validi alleati da indossare sia per una passeggiata pomeridiana che per una cenetta a lume di candela. Impreziositi da disegni e pattern geometrici si abbinano praticamente con tutto: gonne a vita alta, shorts baggy e pantaloni di lino.

L’indiscutibile vantaggio di queste calzature? A differenza di altri stivali, completamente chiusi, i modelli traforati lasciano respirare il piede, garantendo un’impareggiabile sensazione di freschezza anche nelle ore più calde della giornata.

Il brand Guess propone degli stivaletti a metà caviglia stringati e traforati su tutta la superficie. In pelle e a punta aperta, sono completati da piccole borchie e da una sottile stringa che avvolge delicatamente il piede. Anche Nero Giardini e Baldinini hanno inserito nella propria collezione diversi modelli in linea con questa tendenza.

Alla ricerca di un’alternativa più audace e sexy per ballare fino a notte fonda? Allora gli stivali Fishnet del marchio Only Maker con plateau e un vertiginoso tacco a spillo fanno proprio al caso tuo.

Dai modelli più colorati a quelli total black, ecco gli stivali alti fino al ginocchio

Direttamente dalle passerelle dei grandi designer del mondo fashion fanno capolino gli stivali alti fino al ginocchio. Declinati in moltissime versioni, irriverenti e in grado di catalizzare l’attenzione, riecheggiano all’immagine del biker, che ora diventa estremamente sensuale.

Oggi, in vendita online, si incontrano convenienti offerte di stivali donna caratterizzati da una silhouette più semplice e affusolata. Ma spazio anche alle proposte più eclettiche, con stampe fantasiose, borchie, cinturini e una cascata di paillettes, per mettere in risalto la tintarella. Qualche esempio?

Nei modelli del marchio Via Roma 15 la sapienza artigianale incontra le ultime tendenze della moda. Il brand offre, infatti, calzature dal design inconfondibile, realizzate in morbidissima pelle. Ottime da indossare con un abitino a fiori o con una gonna di jeans, garantiscono il massimo comfort. Del resto, ce lo insegna anche la super modella Emily Ratajkowski, che sfoggia un paio di stivali in pelle con un semplice little black dress monospalla.

Invece, i boots Leonie Hanne con tacco a spillo griffati Liu Jo saranno il passe-partout per i tuoi look estivi da sera. Approfittano della delicatezza dell’azzurro e sono ricoperti da luccicanti applicazioni in pietra sull’intera superficie.

Gli anfibi, autentici evergreen per creare inaspettati abbinamenti

Chiudiamo con un vero e proprio evergreen, un paio di stivali che non passerà mai di moda. Stiamo parlando degli anfibi. Arrivano direttamente dagli anni ’90, sono comodi, versatili e stanno bene con tutto: dai pantaloncini di jeans a un mini dress in paillettes. Stringati, con plateau o decorati con inserti metallici? Le alternative fra cui scegliere sono così tante che sarà impossibile non trovare quella giusta.

Imperdibili sono i classici anfibi del brand britannico Dr. Martens. Il modello Bloom è realizzato in vera pelle e tessuto. Resistente e grintoso, è arricchito con graziose applicazioni floreali nella parte laterale. Non è un caso se questi stivaletti vengono indossati anche da top model e attrici del calibro di Irina Shayk e Cristina Marino.

Più particolari, ma comunque in linea con le tendenze dell’estate 2022, infine, sono anche gli anfibi Birdie di Raid. In versione total-white, con punta quadrata, plateau anteriore e chiusura a cerniera diventeranno gli autentici protagonisti del tuo outfit.