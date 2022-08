Tempo sarà stabile quasi per tutta la settimana con giornate soleggiate e asciutte

Bel tempo per quasi per tutta la settimana sulla Lombardia, con giornate soleggiate e asciutte. Queste le previsioni meteo dal Centro geofisico prealpino, per la settimana da lunedì 22 a venerdì 26 agosto, con temperature massime fino a 32°.

Ben soleggiato con temperature senza variazioni per lunedì 22 e martedì 23 agosto. Sole con qualche cumulo, ma senza rovesci, nel pomeriggio di mercoledì 24 agosto.

Per giovedì 25 e venerdì 26 agosto è previsto meteo “generalmente soleggiato con formazione di cumuli nelle ore più calde. Asciutto o isolati rovesci in montagna. Temperature senza variazioni”.