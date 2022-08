Torna il cinema a Curiglia e ci va mezzo paese

Curiglia non è Giancaldo, il paese immaginario della Sicilia dove Giuseppe Tornatore ha ambientato “Nuovo cinema Paradiso“. Nelle intenzioni però un pò gli somiglia, soprattutto se si parla di film. In una calda serata di agosto, nel piccolo borgo della provincia di Varese è stato riportato il cinema in piazza. Un momento importante sancito dalla presenza del sindaco Nora Sahane che ha fatto gli onori di casa, insieme a Elisa Ossola presidente del circolo Acli “San Vittore” e Roberto Andervill.

In quella piazza per vedere “The greatest showman”, un musical biografico ispirato alla vita del grande imprenditore circense P.T. Barnum, si sono presentate cinquanta persone, la metà degli abitanti del paese. Un vero successo, come da anni ci ha abituato FilmStudio ’90, l’associazione che porta il cinema in molte piazze della provincia nel periodo estivo.

È vero, Curiglia non sarà Giancaldo, ma quelle cinquanta persone hanno guardato il film con lo stesso incanto con cui il piccolo Totò (Salvatore), protagonista di “Nuovo cinema paradiso”, osservava le pellicole nella sala di proiezione di Alfredo.

Nei titoli finali di questa notizia citiamo anche Paola Villa che ha commentato l’avvenimento con un post sul suo profilo Facebook, da cui è tratta la foto della serata.