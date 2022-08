Tour du Limousin, Julian Simon beffa tutti. Buon quarto Albanese (Eolo-Kometa)

L’estate del ciclismo, caratterizzata dal Tour de France ma anche dagli Europei in corso a Monaco di Baviera, prosegue con l’avvio del Tour du Limousin, corsa a tappe transalpina alla quale prendono parte sia la Eolo-Kometa, sia due corridori varesotti, Alessandro Covi della UAE Emirates e Luca Chirico della Drone Hopper-Androni.

La prima tappa, 176 chilometri tra Verneuil-sur-Vienne e La Souterraine, si è decisa con un esito beffardo per il gruppo: proprio quando tutto sembrava pronto per una volata tra i corridori rimasti a formare il plotone principale, il 36enne francese Julian Simon (Total Energies) è partito di scatto con un’azione solitaria nell’ultimo chilometro e ha conquistato il successo e la maglia di leader. (Foto TdLimousin/Soullard)

Sorprese le due squadre che stavano conducendo il gruppo, la Movistar (per Aramburu) e soprattutto la UAE Emirates: proprio una indecisione dell’uomo che stava pilotando Matteo Trentin è risultata decisiva perché ha permesso a Simon di guadagnare qualche metro in più, fondamentale per riuscire a precedere tutti all’arrivo. Trentin e Aramburu si sono lanciati in volata ottenendo “solo” il secondo e terzo posto mentre buon quarto è stato Vincenzo Albanese, il capitano della Eolo-Kometa, alla ricerca del primo successo tra i “pro”.

Domani – mercoledì – la seconda tappa da Le Grand Périgueux Champcevinel a Ribérac: percorso mosso ma piuttosto pianeggiante che potrebbe portare a un epilogo simile a quello odierno. La corsa proseguirà poi per altri due giorni con l’impegnativa frazione di Malemort e con l’ultima tappa con arrivo a Limoges.