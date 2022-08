Utòpia presenta i suoi corsi e laboratori: l’associazione culturale luinese è pronta a partire

Utòpia è un’APS, associazione di promozione sociale, nata a Luino lo scorso 21 marzo con l’obiettivo di costruire, mediante la realizzazione di progetti a sfondo socio-culturale, il polo culturale giovanile che prima d’ora era assente nel territorio del luinese.

E dopo pochi mesi di necessaria attesa, Utòpia è pronta ad accogliervi nella sua nuova sede, Parco Hussy, dove finalmente avrà il via il cuore pulsante del progetto: corsi e laboratori a sfondo artistico, culturale ed ecologico, nel pieno spirito dell’associazione.

In particolare, i corsi, riservati ai soci, sono dedicati a chi vuole apprendere da zero le basi di una disciplina, mentre i laboratori a coloro che già praticano e che vogliono trovare un luogo in cui esprimersi liberamente e confrontarsi, per migliorare tutti assieme. Utòpia è inoltre fiera di annunciare che già dai prossimi mesi avrà a disposizione dei fondi regionali che permetteranno di coprire interamente i costi derivanti dall’acquisto dei materiali utili ai corsi, fondi stanziati a supporto delle piccole realtà di promozione culturale con obiettivi precisi, concreti e di immediata realizzazione e vinti tramite la partecipazione ad un bando.

LABORATORIO SCRITTURA

Il laboratorio, aperto a un massimo di 10 persone, ha l’obiettivo di creare un gruppo di ragazzi appassionati di scrittura che possano migliorarsi attraverso la condivisione dei propri testi, la lettura di libri scelti insieme o consigliati, l’esecuzione quotidiana, settimanale o mensile di alcuni esercizi, la discussione e creazione di un progetto comune di scrittura e la partecipazione a concorsi interni (o esterni) per la produzione di un’opera a tema. Il laboratorio sarà tenuto dal presidente di Utòpia, Edoardo Cossu ed essendo un corso creativo non ha una data di fine o un numero prestabilito di incontri.

Chi avesse già voglia di iniziare a creare un gruppo potrà contattare l’organizzatore e svolgere alcuni incontri preliminari. Il laboratorio è stato pensato per ragazzi dai 16 anni in su e potrà subire modifiche in base alle richieste dei partecipanti.

Chiunque volesse partecipare si dovrà munire di una casella di posta elettronica gmail necessaria per poter condividere tramite Drive i propri testi.

Date fino a dicembre: sabato 1 ottobre dalle 15:00 alle 19:00, sabato 5 novembre dalle 15:00 alle 19:00, sabato 3 dicembre dalle 15:00 alle 19:00

LABORATORIO ARTI VISIVE

Anche questo laboratorio è aperto a un massimo di 10 persone e lo scopo è quello di creare un luogo in cui i partecipanti, in un posto e in momenti condivisi, portino avanti due progetti: uno personale e uno condiviso. All’interno del laboratorio si sceglieranno liberamente le modalità con cui eseguire gli elaborati, condividendo con gli altri tecniche e consigli, promuovendo lo scambio di conoscenze e idee. Infine sarà fissata una data in cui verrà organizzata una mostra dedicata a ciò che è stato realizzato. Il laboratorio sarà tenuto da Martino Natuzzi (in arte Marna Projects) con l’aiuto speciale di Samuele Omati.

Date fino a dicembre: venerdì 14 ottobre dalle 18:00 alle 21:00, venerdì 4 dicembre dalle 18:00 alle 21:00, venerdì 25 novembre dalle 18:00 alle 21:00 e venerdì 16 dicembre dalle 18:00 alle 21:00

ARTISTI INDIPENDENTI-SONGWRITING

Il “laboratorio” è ad accesso libero e si prefigge l’obbiettivo di creare uno spazio dove musicisti indipendenti possano raccontarsi e farsi ascoltare, dove possano conoscere meglio il mondo della scrittura nella musica e dove poter conoscere la musica e i brani di altri artisti come loro. Al termine di un primo ciclo di tre incontri verrà organizzato un evento nel quale gli artisti che hanno partecipato potranno esibirsi dal vivo portando brani del loro repertorio. Musicisti e artisti che vogliono esibirsi potranno iscriversi contattando in anticipo l’organizzatore del laboratorio, Daniele Bassi, in modo che ogni serata possa essere organizzata al meglio in termini di tempistiche e logistica.

Date fino a dicembre: sabato 12 novembre dalle 21:00 alle 23:00, sabato 10 dicembre dalle 21:00 alle 23:00

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA CERAMICA

Il corso si propone di discutere di svariati temi, dalla ceramica antica a quella contemporanea e dopo essere stati introdotti in questo mondo meraviglioso, lavorare la creta per produrre un oggetto qualsiasi: artistico o di design. Verrà tenuto da Giulia Bonora (in arte Keramo Ceramic) e per partecipare si consiglia di munirsi di vestiti comodi, un grembiule e concentrazione. Saranno disponibili inoltre attrezzature e consigli pratici.

Date fino a dicembre: domenica 2 ottobre dalle 10:00 alle 13:00, domenica 6 novembre dalle 10:00 alle 13:00 e domenica 4 dicembre dalle 10:00 alle 13:00

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA BATTERIA E COMPRENSIONE DEL RITMO

Il corso, aperto a un massimo di 10 persone, sarà tenuto da Riccardo Cugnasco, batterista diplomato Nam e insegnante di batteria, con lo scopo di dare ai partecipanti le basi per capire come funziona il ritmo e come leggerlo sullo spartito. Ai corsisti verrà data la possibilità di provare lo strumento ritmico per eccellenza, la batteria, e di prendere dimestichezza con i primi accompagnamenti. Il corso è rivolto a ragazzi, di almeno 16 anni, e adulti.

Date fino a dicembre: sabato 15 ottobre dalle 17:00 alle 19:00, sabato 12 novembre dalle 17:00 alle 19:00 e sabato 10 dicembre dalle 17:00 alle 19:00.

CORSO DI CUCINA VEGETALE E SOSTENIBILITA’

Anche questo aperto a un massimo di 10 persone. Il corso, che verrà tenuto da Valeria Botti, ha l’obiettivo di far acquisire elementi base per orientarsi nel mondo della cucina vegetale, insegnare a fare scelte alimentari consapevoli e sostenibili e come raccogliere una serie di ricette utili nella vita di tutti i giorni.

Date fino a dicembre: sabato 22 ottobre dalle 17:30 alle 19:30, sabato 19 novembre dalle 17:30 alle 19:30 e sabato 3 dicembre dalle 18:00 alle 19.30

CORSO DI CANTO

Il corso verrà tenuto da Davide Cipolletta e sarà aperto a un massimo di 6 persone. L’obiettivo di questa proposta è di fornire o consolidare competenze basilari sull’utilizzo della propria voce. Al termine del corso vi sarà anche la possibilità di partecipare ad una performance live di un brano scelto e preparato da voi, con il nostro supporto. Età minima per partecipare 16 anni.

Date fino a dicembre: domenica 16 ottobre dalle 10:00 alle 13:00, domenica 20 novembre dalle 10:00 alle 13:00 e domenica 18 dicembre dalle 10:00 alle 13:00

CORSO DI INTAGLIO E BASSORILIEVO

Anche quest’ultimo corso, tenuto da Paolo Bianchi (in arte WAIZ Luthier), liutaio specializzato nella produzione di strumenti a corda, è aperto a un massimo di 10 persone. L’obiettivo è quello di far acquisire le abilità base di intaglio del legno mediante la realizzazione di un intaglio a coltello e di un bassorilievo con sgorbie. Oltre alle due tecniche di intaglio verrà fatta una breve introduzione teorica sul mondo del legno e alcuni cenni sull’affilatura degli utensili. Per poter partecipare al corso è necessario munirsi di un coltello da intaglio, e due sgorbie da intaglio piccole.

Date fino a dicembre: venerdì 30 settembre dalle 17:00 alle 21:00, venerdì 21 ottobre dalle 17:00 alle 21:00, venerdì 11 novembre dalle 17:00 alle 21:00 e venerdì 2 dicembre dalle 17:00 alle 21:00.