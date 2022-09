Al via la stagione degli incontri organizzati dall’Università di Cultura Popolare di Busto Arsizio

L’Università Cittadina per la cultura popolare di Busto Arsizio ha presentato il calendario degli appuntamenti previsti per la sessione autunnale. Si spazia da argomenti di interesse locale a approfondimenti culturali di letteratura, teatro, arte, storia, geografia, archeologia fino ai linguaggi contemporanei (fotografia, comunicazione social).

Di particolare rilievo il ricordo di due bustocchi eccellenti, gli architetti Giuseppe Magini e Augusto Spada, purtroppo recentemente scomparsi; non mancheranno gli incontri con gli amministratori, l’assessore alla Cultura e al Commercio Manuela Maffioli ed il sindaco Emanuele Antonelli, sia per presentare le iniziative culturali del Comune, sia per un ringraziamento della concessione della Sala Conferenze del Museo del Tessile.

Per chi volesse diventare Socio dell’Università Cittadina la quota è di 25 euro, da versare direttamente all’apertura di una conferenza (quota che copre anche la partecipazione alle conferenze della sessione primaverile 2023), mentre per la presenza ad un singolo incontro si richiede un’offerta di 5 euro.

Si parte il 14 settembre al Museo del Tessile (sede degli incontri, ndr) con l’assessore Manuela Maffioli alle ore 15,30, per proseguire sempre il mercoledì allo stesso orario con gli incontri con esperti.

Clicca qui per leggere: Il programma dell’Università Cittadina