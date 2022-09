Alfa raccoglie la sfida della “invarianza idraulica” e la presenta in Camera di Commercio

Regione Lombardia ha recentemente introdotto nel suo ordinamento legislativo (vedi L.R. 15 marzo 2016, n. 4 e atti conseguenti) il principio di invarianza idraulica e idrologica, attraverso il quale si vuole ridurre l’impatto idrologico delle attività di trasformazione del territorio.

Ma cos’è di preciso l’invarianza idraulica?

Proprio nel testo della succitata Legge Regionale, all’art. 2, si legge che:

L’invarianza idraulica è il principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione, e che il “drenaggio urbano sostenibile” è un sistema di gestione delle acque meteoriche urbane costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo “alla sorgente” delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

In buona sostanza si tratta di una visione ampia e a lungo termine di gestione delle acque meteoriche tale per cui il territorio di riferimento vedrà la portata degli eventi idrici il più possibile simile alla sua pre- urbanizzazione.

«L’invarianza idraulica è un tema molto importante anche per il nostro territorio – ha spiegato il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – e i 144 comuni soci di Alfa ci hanno delegato a gestirla per loro. Alfa è pronta ad affrontare questa sfida che è strettamente legata anche ad altre problematiche, prima fra tutte quella del dissesto idrogeologico».

Un tema più che mai di attualità in questi ultimi anni e, non da ultimo, in questi ultimi giorni in cui le immagini provenienti dal centro Italia hanno lasciato il segno in ognuno di noi.

Il convegno di presentazione

“INVARIANZA IDRAULICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – Un modello integrato di gestione della risorsa idrica come motore dello sviluppo sostenibile in provincia di Varese” è perciò il titolo del convegno in programma giovedì prossimo, 22 settembre (dalle ore 14.30 alle ore 16.30) presso la sala “Campiotti” della camera di Commercio di Varese organizzato per spiegare come il gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese abbia intenzione di muoversi per raggiungere l’obiettivo, in linea con i dettami del legislatore regionale.

L’evento si svolge nell’ambito del folto programma di incontri voluto dalla Camera di Commercio varesina per “celebrare” la Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile, iniziativa Europea voluta per promuovere e rendere visibili attività, progetti ed eventi coerenti, appunto, con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile.

Il programma

Presiede e modera: Paolo MAZZUCCHELLI – presidente di Alfa Srl

Relatori

Pietro FORONI – Assessore al Territorio e alla Protezione Civile della Regione Lombardia

Gian Battista BISCHETTI – Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Università degli Studi di Milano

Nicolò SERPELLA – Consulente di The European House – Ambrosetti e Project Coordinator della

Community Valore Acqua per l’Italia

Fabio PASSERA – Sindaco del Comune di Maccagno

Elena BRUSA PASQUÈ – Presidente e Coordinatrice referente della Commissione Sostenibilità dell’Ordine degli Architetti di Varese

Alessandro NICOLOSO – Agronomo Forestale

Marco CALLERIO – Responsabile Ufficio Invarianza idraulica ALFA-CAP

Alfa, i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico

L’Assemblea dei Soci di Alfa Srl, svoltasi lo scorso 29 giugno, ha avviato il percorso che dovrà portare ad integrare la gestione del drenaggio urbano con il Servizio Idrico Integrato nei comuni soci. Partendo da una analisi dei bisogni del territorio e dalla

conoscenza delle infrastrutture, quindi, il gestore del Servizio Idrico Integrato si candida a diventare il centro nevralgico di tutto ciò che è acqua nella provincia di Varese, garantendo ai comuni risposte quanto mai necessarie oggi per affrontare i cambiamenti climatici in corso. Legati strettamente al tema dell’invarianza idraulica sono anche i problemi del corretto utilizzo del suolo, del dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici, per citare solo i più importanti.