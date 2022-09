Bloccato in mezzo ai binari il treno Saronno-Lodi: evacuati 400 passeggeri durante la riparazione

Quattrocento passeggeri a bordo del regionale Trenord diretto a Lodi sono stati costretti a scendere a causa di un guasto tra Rogoredo e San Donato a Borgo Bagnolo. Il treno, poco dopo le 18, si è bloccato in un’area in mezzo alle boscaglie vicino a un tunnel e barriere di cemento. Il treno partito da Saronno era diretto a Lodi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria per far scendere in sicurezza i 400 passeggeri che hanno dovuto attendere un nuovo convoglio.