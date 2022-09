Bper al 95% di Banca Carige. Ricorso cautelare di Malacalza

Bper ha annunciato che, relativamente all’Opa obbligatoria su azioni ordinarie di Banca Carige ed all’Opa volontaria su azioni di risparmio, verrà a detenere una partecipazione almeno pari al 95,05% circa del capitale sociale ordinario di Banca Carige.

Ci sono dunque i presupposti affinché Bper eserciti il diritto di acquisto delle azioni ordinarie residue, mentre Borsa Italiana disporrà la sospensione e la revoca delle azioni ordinarie di Banca Carige dalla quotazione sull’Euronext Milan.

Nel frattempo continua la battaglia legale di Malacalza Investimenti srl, oggi azionista di minoranza di Carige. L’ex azionista di riferimento della banca ligure, il 31 agosto ha depositato un ricorso cautelare con cui chiede al Tribunale di Genova di inibire a Bper l’esercizio del diritto di acquistare le azioni ordinarie residue emesse da Carige, nel caso in cui raggiunga la soglia del 95% del capitale ordinario della banca ligure, nell’ambito dell’opa lanciata a luglio.

Bper, a sua volta, «reputa il ricorso destituito di ogni fondamento e provvederà a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti».

È prevista un’udienza per il 14 settembre.