Con il Cai Luino a passeggio fra i monti che si affacciano sul lago Ceresio fino ai Denti della Vecchia

Domenica 18 settembre il Cai Luino propone un’escursione tutta da vivere in Ticino. Una passeggiata fra i monti che si affacciano sul lago Ceresio con meta finale i Denti della Vecchia, un gruppo di montagne delle Prealpi Luganesi, che si trovano tra la Svizzera (Val Colla) e l’Italia (Val Solda). Il percorso è abbastanza lungo ma semplice, sono circa 6 ore di cammino con brevi tratti esposti se si esclude la salita facoltativa al Sasso Grande – uno dei più suggestivi dei pennoni calcarei che lo compongono – con una arrampicata di I e II grado che ci occupa una ulteriore ora.

PROGRAMMA

Ore 6:50 ritrovo presso il posteggio della piscine di Luino

Ore 7:00 partenza

Percorso stradale: Ponte Tresa Bioggio Sonvico Villa Luganese – Creda m.800 dove in un piccolo posteggio si possono lasciare le auto.

Itinerario: dal posteggio si imbocca il sentiero verso l’alpe Bolla m1129 -Pian di Scagn m1174 -Sasso Grande m1491- Capanna Pairolo m 1357 poi ritorno passando da Murio e arrivo al posteggio di Creda

Accompagnatori Adriano cell. 3497661130 – Graziella cell. 3479403561

Si consigliano: abbigliamento e calzature adeguate per la stagione, portare il pranzo al sacco e un documento valido per espatrio. L’escursione è gratuita con condivisioni spese auto

Per iscriversi: La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 12 settembre ore 9:00 a venerdì 16 ore 18:00. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure. qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina del Cai Luino, che trovate cliccando qui