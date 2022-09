Carlo Zanzi cerca “La strada per le stelle”

Carlo Zanzi, scrittore e giornalista varesino, torna in libreria con un nuovo libro dal titolo “La strada per le stelle” pubblicato da Robin Edizioni.

I protagonisti sono Anna e Marco, una psicologa e un giornalista, e la loro storia è ambientata all’inizio degli anni Duemila negli scenari più amati dall’autore, a partire da quelli dolomitici, nonostante il libro si apra con un prologo dedicato alla pianura e ai suoi immaginifici dettagli. Una concessione dovuta, essendo i due protagonisti cresciuti dove «il confine è ampio, l’orizzonte è libero e molto cielo hanno regalato loro, tutti interi, il principio e la fine del giorno, la completezza delle albe e dei tramonti».

«È un romanzo sul coraggio di scegliere, di rischiare e di amare» dice l’autore.

Zanzi continua ad ascoltare il suo bisogno di ricerca di senso, riordinando sentimenti ed emozioni, ponendosi domande sul significato dell’amore e sulla scelta di avere un figlio. E poi c’è lo sport, altra passione sconfinata dell’autore che sceglie la metafora della maratona per parlarci della vita che ti chiede di osare anche quando non abbiamo alcuna chance perché frenati dal timore di sbagliare o di non essere all’altezza. «Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno». La citazione di Martin Luther King è quasi d’obbligo. E Zanzi non se la lascia scappare.

La presentazione di “La strada per le stelle” si terrà sabato 1 ottobre alle ore 16.30 al Salone Estense di Varese. Oltre all’autore sarà presente la scrittrice Marta Morazzoni.