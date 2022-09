Cosa si può fare quando sito ha poco traffico? Qualche consiglio utile

Quando si possiede un sito web legato alla propria azienda, è ovviamente fondamentale che svolga il suo compito, che sia una presentazione, una promozione o il fulcro stesso dell’attività, come nel caso degli e-commerce. Perché ciò avvenga, il numero di visitatori deve essere sempre cospicuo e, sarebbe meglio, in perenne ascesa. Quando ciò non avviene, è necessario intervenire, e anche in modo rapido: una breve perdita di audience potrebbe vanificare mesi di sforzi.

Se state pensando ad attività di marketing e promozione attraverso campagne Google o simili, potreste anche avere ragione, ma non sono il primo passo da compiere quando si vuole aumentare il traffico sul proprio sito.

La prima regola è infatti accertarsi che il sito stesso sia scritto, impaginato e strutturato a regola d’arte, solo in quel momento sarà pronto per essere sponsorizzato altrove. Se non si sa nemmeno da che parte cominciare, niente paura: esistono web agency come la DSI Design, esperta nella creazione di siti web a Torino, il cui compito è proprio accertarsi che un sito sia, in poche parole, perfetto. Ma sotto quali punti di vista?

I contenuti giusti per un sito funzionale

Cominciamo parlando dei contenuti, che sono fondamentali in quanto veicolano il messaggio per cui il sito è stato aperto.

Tutti i testi devono essere innanzitutto redatti in modo corretto, senza errori di grammatica e sintassi, e con le informazioni utili e necessarie per gli utenti del sito. Un testo troppo corto, con elementi mancanti o grossi strafalcioni darà un’idea di scarsa professionalità e spingerà gli interessati a cercare altrove. Non solo, anche l’algoritmo che governa le ricerche su Google potrebbe etichettare il sito come poco affidabile, e penalizzarlo.

I testi non devono nemmeno essere troppo lunghi, ripetitivi o pieni di riempitivi e preamboli, altrimenti i lettori si stuferanno prima di arrivare alla porzione di informazione che stavano cercando. Se si parla della propria attività, non è nemmeno utile promettere meraviglie o esaltare troppo i propri servizi: la cosa migliore da fare è sempre spiegare ciò che si offre in modo rapido ma esauriente, quali sono i vantaggi e per quale motivo si deve essere preferiti rispetto ai concorrenti.

I contenuti devono poi essere originali; non c’è niente di peggio che copiare i testi di un altro sito, è disonesto e soprattutto non può sfuggire all’algoritmo di Google, che ritiene un sito copia di un altro come totalmente superfluo per le ricerche dei suoi utenti.

La struttura perfetta per un sito chiaro

Una volta che si è certi che i testi del sito siano pronti, il passo successivo è curare la struttura in modo che siano fruibili in modo semplice ed esauriente.

L’architettura del sito deve essere lineare, con un menu in grado di indirizzare a tutte le pagine senza confondere l’utente. I colori predominanti devono essere giusto un paio – meglio se in contrasto tra loro – e non devono impedire una lettura chiara dei contenuti, tenendo conto anche di possibili utenti ipovedenti o daltonici.

Non è poi secondaria la questione sicurezza, soprattutto nel caso di un sito ecommerce, a cui gli utenti sono obbligati a lasciare alcuni dati sensibili per effettuare gli acquisti: in ogni momento bisogna dare un’impressione di professionalità e trasparenza, con i dati e i contatti ben visibili e raggiungibili, perché nessuno si affiderà mai a un’azienda che sembra dilettantistica o, peggio, fittizia.

In ultima istanza, il sito deve essere raggiungibile da qualunque tipo di dispositivo, fisso o mobile: una pagina web che non sia responsive, ovvero adattabile a diversi formati, è una pessima pubblicità, soprattutto in un mondo in cui le utenze mobili stanno aumentando esponenzialmente e i dispositivi da cui navigare su internet sono sempre di più e diversificati.

Mai darsi per vinti se i risultati non arrivano subito

Se avete seguito pedissequamente tutti questi passaggi, e non siete ancora soddisfatti del risultato, non affliggetevi: intanto l’algoritmo di Google è in grado di distinguere la qualità di un contenuto anche se non guadagna grandi visualizzazioni, poi potrebbero essere motivi indipendenti dal vostro lavoro, come la stagionalità delle ricerche… per esempio, nemmeno un “vip” come Babbo Natale verrà cercato molto nel periodo tra luglio e agosto.

L’importante è non farsi prendere dallo sconforto e compiere gesti come cancellare tutto il sito per ricominciare da capo: nella maggior parte dei casi, il restyling da apportare deve essere minimo e mirato. In caso di dubbi, un consulto con una web agency sarà sicuramente risolutivo.