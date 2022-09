Doppio appuntamento con l’autore alla libreria Boragno di Busto: prima Olivieri e Maragnon e poi Gian Luigi Caron

Agenda ricca alla Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio per gli appuntamenti con la cultura e la letteratura. Oltre alla presentazione del libro “La morte viene dal passato” di Vincenzo Meleca, martedì 13 settembre alle 18, nei prossimi giorni sono in programma altri due eventi da non perdere.

Ecco il calendario dettagliato:

– giovedì 15 settembre alle 18 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del romanzo “L’isola delle scale proibite” di Luca Oliveri e Andrea Marangon, edito da Do It Human, e l’esposizione fotografica collegata al libro.

Ambientato alle Hawaii, il romanzo racconta la storia di Davide e Samuel, che durante una vacanza a Honolulu scoprono una vetta sacra e un mondo incantato in cui si fondono magia, superstizione e fantasia, per quello che diventerà un vero e proprio viaggio di formazione.

– martedì 20 settembre alle 18 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Solo per trenta denari…” di Gian Luigi Caron, pubblicato da TraccePerLaMeta Edizioni. I temi di Giuda, del tradimento e della menzogna fanno da spunto a un’appassionata riflessione in versi sui grandi ideali dell’umanità.

All’incontro saranno presenti l’autore e l’editore.

Segnalo inoltre che martedì 13 settembre prenderà il via la terza edizione della rassegna di incontri con l’autore “Autunno tra le righe“, organizzata dalla Città di Busto Arsizio. Il primo appuntamento proprio martedì alle 21, nella Sala Monaco della Biblioteca comunale “G.B. Roggia”, con Susy Zappa e il suo libro “Ar-Men, un faro leggendario“. Venerdì 16 settembre alle 18, al Museo del Tessile, sarà la volta di Alessandra Selmi con “Al di qua del fiume – Il sogno della famiglia Crespi“, mentre martedì 20 settembre alle 21, di nuovo in Biblioteca, sarà Milly Paparella a presentare il libro “L’erba dei conigli“. Gli incontri proseguiranno poi fino al 25 ottobre. Per informazioni è possibile consultare il sito del Comune all’indirizzo www.comune.bustoarsizio.it.

Infine, ricordo che dal 15 al 18 settembre il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà il Festival Interceltico “Busto Folk“: quattro giorni di concerti, spettacoli, convegni, workshop, mercati e molto altro. Programma, prenotazioni e biglietti sono disponibili sul sito www.bustofolk.it.