Due nuovi laboratori della cooperativa Mirabilia Dei di Inarzo

Si è tenuta sabato l’inaugurazione dei due nuovi laboratori di Mirabilia Dei, cooperativa sociale che si occupa di accoglienza e di percorsi occupazionali e socio occupazionali per persone disabili, che vedranno impegnate le 20 persone accolte presso la “casa famiglia” di Inarzo che sorge proprio di fianco ai due capannoni. Le strutture, realizzate grazie al generoso sostegno di privati, imprese e fondazioni, tra cui Fondazione Cariplo, sono destinate rispettivamente a lavorazioni elettromeccaniche ed alla trasformazione alimentare e sono state pensate con l’obiettivo finale di riuscire a riportare a reddito le persone accolte nelle “case famiglia”.

L’evento è particolarmente importante per Mirabilia Dei – poiché, in questa occasione, festeggia anche i 40 anni dall’inizio della propria esperienza – come ricorda Lorenzo Crosta, Presidente della cooperativa e tra i primi ad aver dato vita a quest’opera nel lontano 1982, nella lettera di invito alla giornata: “Raccontare questi quarant’anni ricchi di avvenimenti e fatti è davvero impresa ardua. Posso, però, riassumere con una parola tutto il percorso: Provvidenza. A ricordarmi questo sono la memoria delle persone che, a vario titolo, sono state e sono protagoniste di questa vicenda umana, nata, cullata, educata nella particolare esperienza di Comunione e Liberazione, nel Carisma che Gesù ha donato a Don Giussani.” La benedizione delle nuove strutture e la Santa Messa di ringraziamento per i 40 anni, nonché di ricordo di tutti gli amici defunti che hanno fatto parte di questa storia, saranno presieduti da S.E. Mons. Giuseppe Vegezzi, Vescovo ausiliare di Milano e Vicario episcopale per la zona pastorale II di Varese.

Prima delle celebrazioni sono intervenuti Marco Reggiori, Presidente di Fondazione Brugnoni Francesco Giuseppe – proprietaria della struttura lasciata in comodato d’uso alla Mirabilia Dei per la realizzazione della “casa famiglia” -,Fabrizio Montonati, sindaco di Inarzo, ed Elisa Fagnani, membro della commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, in qualità di rappresentante di quanti hanno sostenuto non solo questo progetto, ma che nel corso di questi 40 anni hanno guardato con interesse e aiutato concretamente lo sviluppo di quest’opera. Nel corso del momento conviviale è intervenuto anche Giorgio Vittadini (foto), presidente di Fondazione per la Sussidiarietà, per un momento di riflessione sulla natura dell’esperienza stessa della cooperativa Mirabilia Dei e di tutte le persone che ne fanno, o ne hanno fatto, parte in modi differenti.