Una festa Moldava per i vent’anni dell’associazione

Il prossimo 11 settembre si svolgerà a Sangiano una giornata dedicata alla Repubblica Moldova, organizzata dall’Associazione Italia-Moldova in collaborazione con la Pro Loco locale.

L’evento è stato organizzato per celebrare i venti anni di vita dell’associazione, un traguardo importante che conferma e sottolinea la volontà e l’impegno profuso dai volontari, in tutto il percorso di vita associativa, per promuovere le relazioni umane, sociali e culturali tra la Moldova e l’Italia.

La giornata avrà inizio alle 10 con una Preghiera alla Pace, laica e religiosa, che si svolgerà presso la Chiesa di S. Clemente di Sangiano, luogo in cui è stata collocata nel 2004, dagli Alpini della Zona 7 della Sezione di Varese, una Campana della Pace, giunta dalla Moldova grazie alla collaborazione dell’Associazione Italia-Moldova.

Durante la cerimonia sarà presente il Prefetto di Varese, i Consoli della Repubblica Moldova e di Ucraina, il Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo di Milano, i Sindaci del territorio, le associazioni combattentistiche e di volontariato, e verrà levata una preghiera multiconfessionale da sacerdoti cattolici, ortodossi e protestanti, mentre i rintocchi della campana trasporteranno il messaggio di pace nella vallata sottostante.

La giornata proseguirà presso Villa Fantoni di Sangiano dove si svolgerà una grande Festa Moldava in cui poter assaporare le specialità gastronomiche, il vino e la birra moldave. Come ogni festa non potrà mancare la musica tradizionale ed i coinvolgenti balli moldavi. Saranno inoltre allestite delle mostre fotografiche e di pittura, mercatini di prodotti artigianali artistici, materiale turistico e tanto altro per poter scoprire la bellezza della Repubblica Moldova.

La manifestazione gode del patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Moldova di Milano, della Fondazione Comunitaria del Varesotto, del Comune di Sangiano e di Caravate.

L’ingresso alla festa è libero a tutti con prenotazione consigliata al 3450919825 – info@italiamoldova.org