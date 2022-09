Incidente a Marnate, muore un uomo di 45 anni

Incidente mortale questa mattina all’alba, poco prima delle 5 di giovedì 29 settembre a Marnate. (nella foto di repertorio)

Secondo le prime informazioni un’auto e una moto si sarebbero scontrate in via Morelli Luigi, su un lungo rettilineo: il motociclista, un uomo di 45 anni è morto ed un altro di 37 è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Varese che alle 7 erano ancora sul posto. Intervenuti per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente i carabinieri di Saronno.