La Galla Run Ten torna a colorare di azzuro il centro di Gallarate: in 700 al via

(foto di Roberto Gernetti) – Ritorno in grande stile la Galla Run Ten, corsa podistica non competitiva che oggi ha visto quasi 700 persone indossare la maglia turchese della manifestazione e attraversare di corsa il centro cittadino chiuso al traffico per l’occasione.

La manifestazione, assente dalla scena cittadina da cinque anni, ha segnato la conclusione della “Settimana dello Sport” con una bella mattinata di attività all’aria aperta sui due percorsi preparati dall’organizzazione: uno breve da 5 chilometri e quello più impegnativo da 10 chilometri.

Tra chi ha corso per portare a casa il proprio risultato personale, chi ci ha provato e chi ha deciso di affrontare la corsa nel modo più soft, cioè camminando in compagnia, tra chi l’ha presa con più impegno i più veloci sono stati Paolo Ballabio, Francesco Lunardon e Riccardo Rossi (percorso da 5 km uomini); Veronica Piazza, Sara Sommaruga e Giada Lucantoni (percorso da 5 km donne); Federico Pisani; Francesco Spina e Simone Canu (10 chilometri uomini); Marta Dani, Stefania Magnoni e Sofia Barbetta (10 chilometri donne).