Letta: “Vittoria netta della Destra, sarà opposizione dura”. Non si candiderà al prossimo congresso

«Avvieremo nei prossimi giorni le procedure per andare a congresso e io non mi presenterò come candidato. La mia leadership del Partito Democratico finirà non appena il congresso avrà individuato un nuovo segretario». Enrico Letta si è presentato alla stampa per le prime dichiarazioni dopo il risultato che ha portato alla vittoria della destra di Giorgia Meloni.

«Gli italiani hanno scelto, una scelta chiara e netta. Hanno scelto la destra e l’Italia avrà un governo di destra – ha spiegato Letta nella sua analisi del voto -. Oggi è un giorno triste per l’Italia e per l’Europa. Noi ci siamo battuti in tutti i modi per evitare questo esito con i nostri valori e una diversa idea di Italia. Abbiamo prima tentato di evitare una caduta anticipata dal Governo, provocata da Giuseppe Conte che si deve assumere le responsabilità del risultato elettorale. Abbiamo anche provato a creare un’alternativa a questa destra che partiva in grande vantaggio, con partiti e movimenti attorno a noi che hanno lavorato contro di noi. Ora ci resta solo un fattore: il Partito Democratico resta la prima forza di opposizione e noi faremo un’opposizione dura e intransigente. Il Partito Democratico non permetterà che l’Italia esca dal cuore dell’Europa. Non permetteremo che il nostro paese si stacchi dai valori europei e dai valori della Costituzione».

Il PD verso il congresso

L’indicazione tracciato dal segretario all’indomani del risultato elettorale è quella di un nuovo capitolo che dovrà aprirsi per il partito: «Nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito e prenderemo le decisioni che servono a portare ad un congresso. Un congresso che dovrà essere di profonda riflessione su che cosa è e cosa vorrà essere il Partito Democratico di fronte ad una destra che più estrema non c’è mai stata. Io non mi ripresenterò, spetta a nuove generazioni questo percorso».