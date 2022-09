Nuova illuminazione pubblica a Busto Arsizio, A2A annuncia: «Fine dei lavori entro il 30 settembre»

A2A Illuminazione Pubblica sta portando avanti il piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Busto Arsizio che prevede, alla conclusione dei lavori, circa 10mila nuove luci a LED gestite da remoto, interventi di riqualificazione o sostituzione di oltre 4.000 pali e sostegni già presenti e nuove linee elettriche. La previsione del termine dei lavori è il 30 settembre.

Le soluzioni adottate garantiscono notevoli benefici da un punto di vista della sostenibilità ambientale ed economica. Gli impianti sono alimentati esclusivamente da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e grazie agli interventi di riqualificazione ed efficientamento a LED i consumi energetici cittadini saranno ridotti dell’80% con rilevanti vantaggi economici ed ambientali.

Ogni anno verranno così risparmiate 935 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) ed evitata l’emissione di circa 1.700 tonnellate di CO2, inoltre la maggior durata dei LED – fino a cinque volte maggiore rispetto alle lampade che verranno sostituite – permette la drastica riduzione di rifiuti elettrici ed elettronici prodotti.

A2A ha sostituito la maggior parte dei punti luce nel centro della città e, per completare l’attività, sta progressivamente scollegando i vecchi quadri elettrici del precedente gestore del servizio e riconnettendo le linee che alimentano i lampioni ai nuovi quadri posizionati da A2A.

Durante questa attività è necessario che la porzione di impianto su cui i tecnici di A2A stanno operando resti accesa qualche ora durante il giorno per poter verificare esattamente quali sono i punti luce dipendenti dall’infrastruttura da mettere fuori servizio. Una volta delimitata la porzione di impianto, questo viene disalimentato e vengono svolte – in sicurezza – le attività elettriche di scollegamento del vecchio quadro e riconnessione al nuovo. Tale attività può essere svolta più volte perché A2A sta procedendo all’accorpamento di diverse parti che contano pochi punti luce ciascuno.

Inoltre, può essere necessario accendere l’illuminazione durante il giorno per la ricerca di guasti sulle linee elettriche. Tenendo accese le apparecchiature luminose, infatti, si può verificare con precisione (circa 30 metri) l’area in cui è presente la linea elettrica da riparare. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il Numero Verde 800 688 811.