I prodotti tipici del Varesotto in vetrina a Gardenium 2025

A MalpensaFiere arriva Gardenium 2025: la prima edizione della fiera-mercato dedicata alle eccellenze della provincia di Varese. Sabato 15 e domenica 16 marzo allo spazio espositivo di Busto Arsizio si potranno scoprire i prodotti tipici del Varesotto, con un’attenzione particolare ai settori agroalimentare e florovivaistico.

Durante la manifestazione, sarà possibile visitare gli oltre 70 espositori, scoprire i loro prodotti e partecipare a un ricco programma di incontri, eventi, laboratori e degustazioni dedicati ai diversi settori in mostra: dalla cura del verde urbano e dei propri giardini, all’assaggio di prodotti tipici della provincia di Varese. Il programma completo, gli espositori e tutte le informazioni su come partecipare sono disponibili sul sito di Gardenium a questo link.

Una vetrina d’eccezione per presentare il meglio delle produzioni tradizionali locali, ma anche per promuovere la sostenibilità e la qualità all’interno delle filiere della provincia di Varese. La fiera rientra infatti nel progetto “MalpensaFiere Sustainability Hub”: l’iniziativa della Camera di Commercio di Varese volta a trasformare il polo fieristico in un centro di riferimento dedicato alla transizione ecologica e digitale.

«L’obiettivo – spiega il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello – è accompagnare le imprese locali in un percorso di innovazione e consapevolezza, incentivando scelte responsabili che possano garantire uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo».

Gardenium 2025, una manifestazione nata dalla sinergia del territorio

La manifestazione è organizzata da Hidden Door in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, Coldiretti e Confagricoltura insieme alle tante associazioni di categoria del settore del territorio tra le quali: Associazione Agrimercato, che rappresenta i produttori agricoli locali e promuove la filiera corta e i mercati contadini; Associazione Florovivaisti, attiva nella valorizzazione delle imprese del settore vivaistico e della cura del verde; Associazione Produttori Apistici, impegnata nella tutela e della promozione del miele e degli altri prodotti dell’apicoltura locale; Associazione Vini Varesini, che riunisce i produttori vitivinicoli del territorio; Consorzio Formaggella del Luinese, che tutela e valorizza il tradizionale formaggio caprino Dop del varesotto; Consorzio Miele Varesino, nato per promuovere il miele e altri derivati dell’apicoltura locale; Consorzio Cavalli Varese, impegnato nella valorizzazione e tutela degli equini e il Gruppo delle Asfo della Provincia di Varese, che si occupa della gestione forestale in maniera sostenibile e condivisa.

Eccellenza e sostenibilità in mostra a Gardenium 2025

«La sostenibilità – sottolinea Vitiello – è oggi un elemento imprescindibile dello sviluppo. Vogliamo incrementare la consapevolezza di cittadini e imprese sull’importanza di scelte responsabili, capaci di garantire benessere e crescita anche per le generazioni future. Grazie alla sinergia con le associazioni di settore, Camera di Commercio propone all’interno della manifestazione due laboratori tematici per promuovere l’adozione di soluzioni innovative per mitigare il cambiamento climatico e migliorare l’utilizzo delle risorse naturali disponibili attraverso un approccio concreto alla sostenibilità».

«Gardenium 2025 – spiega Lucio Campani di Hidden Door – è una novità in Italia. Abbiamo voluto portare questo evento in provincia di Varese con l’obiettivo di valorizzare le tante eccellenze del territorio. La risposta delle aziende locali è stata entusiasta e puntiamo ad allargare l’evento anche oltre i confini della provincia».

«Questa fiera – commenta Pietro Colombo, presidente di Coldiretti Varese – offre ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le realtà della provincia di Varese, presentando le eccellenze di settori diversi: dalla cura degli ambienti esterni ai produttori di Campagna Amica».

«Abbiamo bisogno – aggiunge Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese – di manifestazioni come questa. Il settore agricolo è ancora molto sconosciuto nella nostra provincia. Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio abbiamo l’occasione di mostrare al grande pubblico la qualità dei nostri prodotti e l’impegno delle nostre aziende nel migliorare la sostenibilità del loro lavoro e la cura del loro territorio».