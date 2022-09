Paola Egonu a Busto Arsizio per presentare il suo libro”18 segreti per diventare stelle”

Giovedì 8 settembre alle 17.30 la libreria Bustolibri accoglierà la stella dello sport italiano Paola Egonu per un firmacopie del suo libro “18 segreti per diventare stelle”, scritto insieme a Emanuele Giulianelli e pubblicato da Piemme nella collana per ragazzi “Il battello a vapore”: un’occasione unica per incontrare la campionessa del volley, nota anche per le sue numerose apparizioni televisive.

Egonu, 23 anni, è fin da giovanissima una grande protagonista della pallavolo italiana e mondiale e oggi è considerata una delle più forti giocatrici al mondo; con la nazionale italiana ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021 e alla Volleyball Nations League 2022 e l’argento ai Mondiali 2018, e tra poche settimane (dal 23 settembre) sarà nuovamente in campo per l’edizione 2022 dei Mondiali. Lo scorso anno, inoltre, è stata una degli atleti portabandiera del CIO nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo.

Nel libro, dedicato ai giovani aspiranti sportivi dai 10 anni in su, Paola svela alcuni dei suoi “segreti” per eccellere nello sport e nella vita: “scoprire le proprie proprie passioni e inseguirle con determinazione, capire l’importanza delle regole e saperle rispettare, lottare per un obiettivo comune insieme al resto della squadra, sapersi rialzare quando si cade e dare sempre il 100% del proprio impegno”.