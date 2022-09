Il primo giorno di scuola di Malnate, con i saluti del sindaco e del nuovo dirigente scolastico

Primo giorno di scuola anche per le scuole di Malnate. Le classi prime delle scuole primarie “Battisti” e “Bai” si sono ritrovati alle ore 10 per un primo saluto con le nuove maestre che hanno accompagnato i giovani alunni nelle classi accogliendoli dopo un saluto ai genitori.

A Gurone, in prossimità della scuola “Bai”, il ritrovo si è svolto al parchetto di via Firenze – a pochi metri dalle classi – dove le insegnanti hanno accolto uno a uno i 45 piccoli studenti pronti per il loro primo giorno di scuola.

Una volta arrivati nelle classi, sono stati salutati anche dal sindaco Irene Bellifemine, dall’assessore ai servizi educativi Maria Croci, al parroco don Giuseppe Lazzati e al nuovo dirigente scolastico di Malnate.

Proprio il nuovo dirigente Santo D’Angelo, in uno dei suoi primi impegni in pubblico nel ruolo assunto ufficialmente dal 1 settembre, ha parlato direttamente ai bambini in classe: «La mia responsabilità sarà quella di far sì che ci siano le strutture, le attrezzature e insieme a sindaca e assessore lavoreremo per farvi star bene a scuola. Poi il resto toccherà a voi studiando, perché quello sarà il vostro compito. La scuola non è un posto dove si piange, anzi, si va a scuola per ridere e divertirsi e coltivare i vostri sogni. Quello che farete qua vi servirà per quando sarete grandi».

Anche Irene Bellifemine ha voluto augurare un buon primo giorno di scuola ai piccoli malnatesi: «Siete qui per essere felici, per crescere e diventare gli adulti di domani. Come le farfalle dovete spiegare le ali e volare verso il futuro».