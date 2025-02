Volontari, formazione e giovani: Sos Malnate guarda al futuro con positività

Sos Malnate è una delle associazioni di volontariato più presenti e attive sul territorio, non solo comunale, ma di tutto il Varesotto. Frutto di un grande lavoro portato avanti da anni e che nell’ultimo periodo, con la nuova sede, Casa Grizzetti e tanta formazione – interna ma anche esterna – hanno consentito alla realtà malnatese di crescere e guardare al futuro con sempre rinnovata energia.

A fare il punto sugli obiettivi del prossimi futuro di ha pensato il presidente Massimo Pedrazzini, che insieme al direttore Marco Sarti ha fatto visita a Materia, la nuova sede di VareseNews: «Il primo obiettivo da raggiungere è l’acquisto di un nuovo mezzo per il servizio di trasporto per le persone con disabilità. Al momento abbiamo solo due mezzi ma ci siamo accorti che non basta. Faremo partire prossimamente un progetto per acquistare il veicolo, oltre a un corso di 16 ore per i volontari. E proprio riguardo ai volontari si lega un’altra questione: ci stanno mancando i “junior pensionati”, una fascia sociale che per noi è sempre stata molto importante. Si va in pensione più tardi, molte famiglie hanno maggiore necessità della figura dei nonni e questo ci causa delle mancanze».

A Sos Malnate quello che non manca è l’energia: «Abbiamo creato #progettovalore – prosegue Pedrazzini -con anche un logo ad hoc, organizzando una serie di iniziative di coinvolgimento interno per i volontari. Eventi che hanno lo scopo di rinsaldare il gruppo, una sorta di teambuilding. Per noi è fondamentale formare il personale a anche riuscire a trattenere le risorse interne e accrescere il valore di ogni nostro membro. Il 15 aprile ci sarà l’assemblea, il momemto istituzionale per fare il bilancio, economico e sociale, dell’associazione e fare una fotografia di dove siamo arrivati e cosa ci aspetta nel futuro».

La nuova sede ha dato maggiori possibilità all’associazione, ma la struttura di via Redipuglia deve ancora essere completata per essere sfruttata completamente: «Stiamo portando avanti dei micro interventi con piccole sistemazioni – spiega Marco Sarti -, altri più importanti verranno fatti con il tempo. Ora per noi è importante portare avanti l’attività, con i corsi di formazioni esterni per il primo soccorso, l’ultimo lo abbiamo fatto per il personale del tribunale di Varese, mentre prossimamente partiranno i corsi per autisti e da settembre per i nuovi volontari».

«Casa Grizzetti – prosegue Sarti – con i progetti Sos Junior, prosegue il proprio servizio con progetti di ospitalità del Corpo Europeo di Solidarietà: al momento ospita 2 ragazzi e ne arriverà presto un altro per prestare servizio nelle associazioni del territorio malnatese e provinciale. Discorso a parte è il servizio civile: noi abbiamo ricevuto 10 candidature per 8 posti, ma sappiamo che in provincia i numeri sono peggiori.

Sos Malnate può quindi guardare al futuro con serenità e forte di un lavoro quotidiano che ne certifica la bontà del progetto. Il prossimo appuntamento da non perdere con la comunità malnatese sarà l’ormai classica cena di gala, in programma il prossimo 16 maggio al ristorante Diodona.