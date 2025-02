Incidente tra Cantello e Malnate, in tilt la strada dei frontalieri

Incidente stradale sulla Sp3, la strada provinciale che va al Gaggiolo, asse principale dei frontalieri del Varesotto.

È accaduto alle 17.40, al “tornantone” della provinciale che dalla Folla di Malnate porta a Cantello.

Nell’incidente – uno scontro tra due auto – risultano coinvolti un uomo di 42 anni, una donna di 43 e un altro uomo di 43. Sul posto il sistema Areu-118 è intervenuto in “codice giallo”, non ci sono persone in gravi condizioni (pur avendo riportato ferite). Sul posto hanno operato due ambulanze di Croce Rossa Varese e Sos Malnate.

Grandi ripercussioni sul traffico: alle 18.20 la coda di rientro iniziava già alla rotonda di Gaggiolo, mentre da Varese iniziava all’altezza del cimitero di Belforte.