Doposcuola, Casa Giovani e il bar con il Birrificio Sociale: i progetti dell’oratorio di Malnate

Venerdì 28 febbraio la comunità malnatese si è ritrovata all’oratorio di Malnate dove, tra le portate servite dagli studenti dell’istituto “De Filippi” di Varese, sono stati presentati i progetti che riguardano la Parrocchia Ma.Gu.Ss (Malnate, Gurone e San Salvatore).

«È stata una serata nata dalla volontà di ringraziare i volontari del doposcuola – spiega don Alessandro Sacchi – e presentare tre progetti che riguardano l’oratorio di Malnate: il rinnovato doposcuola, Casa Giovani e la collaborazione con il Birrificio Sociale per il bar dell’oratorio maschile. Tutte azioni che si legano anche al rifacimento dei campi sportivi di Gurone e con l’attività della scuola di San Salvatore, che sta diventando un polo dell’infanzia».

«A Malnate – prosegue il don – stiamo provando a fare cose un po’ particolari. La Casa Giovani è un appartamento parrocchiale dato in gestione ai ragazzi dai 18 anni in su. Può essere usato come luogo di studio, ritrovo e incontri. Siamo molto soddisfatti anche del doposcuola che è ripartito quest’anno con un grande afflusso di volontari, una trentina per circa 50 bambini. Abbiamo voluto anche uno spazio per le scuole medie con già 17 ragazzi presenti tutti i giorni. È una realtà che aiuta le famiglie in condizioni fragili e sta diventando un progetto importante». Il progetto del doposcuola è stato portato avanti anche grazie al supporto del Rotary Club Insubriae Malnate, Fondazione Cariplo, Fondazione don Sturzo e il Comune di Malnate.

«L’ultimo progetto – svela don Alessandro – riguarda una collaborazione con il Birrificio Sociale. Con il parroco abbiamo deciso di dare loro in gestione il bar dell’oratorio maschile che verrà risistemato e verrà dato in gestione a due persone. La Curia ha già dato l’ok e dovrebbe aprire a maggio. Avrà i suoi orari, che stiamo definendo anche per non creare danno alle altre attività sul territorio».