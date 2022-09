Prorogato smart working per i fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni

Smart working per i fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni sarà prorogato fino al 31 dicembre. L’annuncio è stato fatto su Twitter dal ministro del lavoro Andrea Orlando, facendo riferimento all’emendamento al dl aiuti bis con la proroga all’esame del Senato.

Prorogato fino al 31 dicembre lo #smartworking per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni. In diverse occasioni, negli scorsi mesi, avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata: promessa mantenuta. pic.twitter.com/V4y7eZgXcD

— Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) September 13, 2022