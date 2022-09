Riaperta la bretella autostradale di Varese

È stato riaperto da questa mattina, sabato 3 settembre, la bretella autostradale sia in entrata che in uscita da Varese chiuso lo scorso 22 agosto. Il tratto di strada era stato chiuso nel periodo estivo con minor carico di traffico, per consentire lo svolgimento del cantiere per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale che collega la via Gasparotto con la ss 707 (appunto il raccordo). I lavori nel periodo d’agosto hanno comportato qualche disagio visibile ma sono stati appunto svolti in un momento con traffico ridotto.

L’apertura del nuovo svincolo – dalla carreggiata da Milano – è attesa per il tardo autunno.

In questi mesi sono stati già realizzati in totale tre sottopassi (il primo sotto il raccordo autostradale, il secondo sotto la ferrovia, un terzo sempre sotto la ferrovia) che consentiranno di smistare il traffico in questo complesso nodo dove autostrada, ferrovia e Statale corrono parallele nell’arco di poche decine di metri, nella stretta valletta.

Sono state realizzate inoltre le opere idrauliche di convogliamento delle acque alla palude Stoppada, che andranno a migliorare il sistema naturalistico e ambientale della palude. Infine, sono state realizzate le opere propedeutiche alla realizzazione dell’ultimo sottopasso e della rotatoria.

Il rinnovamento completo dell’accesso a Varese richiederà per ancora tempo, almeno un anno, per finire il nuovo sistema con rotatoria in Largo Flaiano.