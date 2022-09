Ridurre il carico fiscale: il metodo Metatasse

La discussione sul carico fiscale è da sempre uno dei temi centrali negli scambi tra partiti che caratterizzano le campagne elettorali italiane. Non poteva essere diverso in queste settimane, soprattutto guardando al peculiare scenario creatosi dopo due anni di pandemia.

Tutti i principali partiti, di fronte alle esigenze concrete delle aziende, promettono una riduzione del carico fiscale – seppur con modalità differenti – nonché una semplificazione del sistema. Che quest’ultimo risulti quantomeno complicato da comprendere nel suo complesso è peraltro noto da tempo, con il Codacons che ha sottolineato più volte questo problema, parlando di “una complessità ormai cervellotica”.

E se è vero che proprio le promesse fatte dai vari leader politici hanno reso memorabili tante campagne elettorali del passato, è altrettanto vero che imprenditori e professionisti hanno sempre più l’impressione di trovarsi all’interno di un labirinto fiscale via via più contorto. Una sola cosa è certa: quello della pressione fiscale è un peso sentito e sofferto sempre di più dalle piccole e medie imprese, nonché da artigiani e liberi professionisti.

Diventa quindi essenziale trovare un metodo che permetta di rispettare in ogni passaggio la normativa vigente e, allo stesso tempo, di ridurre il carico fiscale. È proprio questa la missione di Metatasse, che aiuta le imprese a risparmiare fino al 50% di tasse mediante un’attenta programmazione fiscale.

Una consulenza fiscale su misura

Metatasse è una società di consulenza fiscale che può contare su un team di professionisti del settore con un’esperienza di oltre 50 anni nel campo dell’imprenditoria, del fisco e della giurisprudenza.

L’obiettivo esplicito di questi esperti è quello di individuare di volta in volta le migliori strategie per raggiungere il più alto risparmio fiscale, nel pieno rispetto della legge vigente.

Grazie a una consulenza su misura, realizzata a partire da una valutazione a 360° dell’impresa o del singolo imprenditore, il team di Metatasse dà la possibilità di tutelare finalmente il patrimonio aziendale, dando all’imprenditore la possibilità di concentrarsi sul proprio core business, e dunque sullo sviluppo della propria attività.

Il Metodo Meta: gli elementi della pianificazione fiscale

Il servizio di consulenza fiscale offerto da Metatasse parte da un presupposto molto chiaro: il mondo della fiscalità italiana può essere non solo oneroso, ma anche labirintico. Da qui la necessità di programmare con anticipo le proprie spese fiscali, seguendo passo dopo passo il Metodo Meta, frutto di un’esperienza ultradecennale nel settore.

Le tasse vengono calate dall’alto, ma l’effettivo risparmio fiscale ottenibile dipende strettamente dalla direzione intrapresa in merito dall’imprenditore. Le grandi aziende possono contare su uffici fiscali appositi, capaci di ridurre il carico complessivo di anno in anno; le realtà di dimensioni minori, per raggiungere il medesimo obiettivo, devono poter contare su dei consulenti capaci e costantemente aggiornati sulle evoluzioni del sistema fiscale italiano.

Dopo avere studiato attentamente lo scenario specifico, i consulenti Metatasse mettono in campo il migliore programma, seguendo un approccio millimetrico e anticipando ogni mossa. Diventa così possibile azzerare le sorprese, anche per mezzo di una preziosa strategia di pre-confutazione: ogni attività posta in essere, di concerto con il consulente, è quindi già in partenza a prova di contestazione.

Una partnership duratura

Il team di Metatasse non si sostituisce al commercialista di fiducia dell’impresa: si affianca invece a esso, occupandosi della strategia fiscale da intraprendere. Ne risulta una partnership efficace e pensata per durare nel tempo, per costruire una programmazione chiara e comprensibile per ogni impresa, riducendo le uscite e incrementando come conseguenza diretta la redditività dell’attività.

Come si può intuire, una programmazione di questo tipo garantisce diversi vantaggi. Il primo è ovviamente quello di un netto contenimento del carico fiscale, che nei casi di maggiore successo può arrivare anche fino a un risparmio del 70%. Si può inoltre beneficiare di un’alta protezione del patrimonio aziendale, nonché di quello fiscale. Il fatto di anticipare le più importanti decisioni fiscali permette inoltre di pianificare al meglio gli investimenti futuri.

Nel 2021 la pressione fiscale in Italia ha toccato il record del 43,5% del Pil, laddove per esempio nel 2005 si parlava del 39%. In uno scenario come questo, tutelare in modo programmatico e del tutto legittimo il patrimonio fiscale può fare un’enorme differenza per il benessere di un business, permettendo stabilità e crescita nel tempo.