Scontro tra un’auto e una moto a Gallarate

Incidente a Gallarate, tra Besnate e il quartiere di Crenna, in Via Assisi, poco prima della una di oggi, lunedì 26 settembre. Lo scontro tra una automobile e una moto, all’altezza del benzinaio. Sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118 uscita in codice rosso, quello di massima gravità, poi risolto in un codice verde. È rimasto ferito un uomo di 38 anni, fuori pericolo di vita.

Lo scontro ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni.

(Foto di repertorio)