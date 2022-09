Sparatoria a Turbigo: ucciso un giovane di 23 anni

Tragica festa di compleanno a Turbigo dove un giovane di 23 anni è stato ucciso durante una sparatoria. È accaduto attorno alle 23.30 di ieri, venerdì 16 settembre. Un gruppo di amici stava festeggiando in un bar di via Allea Comunale quando è scoppiata una violenta lite che ha coinvolto tre persone di origini albanesi.

Stando alle prime informazioni, la scintilla sarebbero stati “futili motivi”, probabilmente un tentativo di approccio verso una donna del gruppo. La lite si è trasferita in strada dove un uomo di 34 anni ha estratto la pistola sparando il colpo mortale.

Secondo la prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, l’omicida avrebbe prima esploso un colpo che avrebbe raggiunto un uomo di 30 al polpaccio. A quel punto sarebbero intervenuti gli amici del ferito che avrebbero accerchiato e picchiato l’uomo che avrebbe esploso altri colpi, uno dei quali ha raggiunto la vittima al collo.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 da Gallarate e Busto Arsizio che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Legnano dove è morto. Ferito anche un terzo uomo, di 30 anni, a una gamba: le sue condizioni non sono gravi. È ricoverato all’ospedale di Busto Arsizio.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano e della stazione di Castano Primo che hanno posto il 34enne in stato di fermo. Gli inquirenti stanno visionando quanto ripreso dalle telecamere della zona per capire meglio come sono andati i fatti, al di là delle testimonianze raccolte.

L’arma utilizzata è una pistola calibro 6,35 smarrita nel 2017 in provincia di Como.