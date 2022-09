Torna in serie A l’arbitro di Casciago Daniele Minelli

Se la notizia per il mondo del calcio italiano è la prima designazione di un arbitro donna, Maria Sole Ferrieri Caputi, chiamata a fischiare domenica pomeriggio in Sassuolo – Salernitana, per il Varesotto l’ottava giornata di campionato di serie A rappresenta una giornata altrettanto importante.

Torna infatti a dirigere un match del massimo campionato di calcio l’arbitro 40enne Daniele Minelli, originario di Casciago, per la precisione di Morosolo: dopo 5 anni e una lunga e dolorosa querelle legale con i vertici dell’associazione arbitri italiana, Minelli torna in campo in serie A, dopo aver ben figurato nelle prime sei giornate di serie B.

Gli toccherà Hellas Verona – Udinese, posticipo di lunedì 3 ottobre, alle 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Considerato un vero e proprio astro nascente agli inizi della sua carriera, dal 2017 Minelli è incappato in una serie di problemi e ostacoli fino a essere “dimesso” dall’Aia nel 2020, ufficialmente perché i suoi dati non erano all’altezza. Minelli però non si è perso d’animo e denunciò condotte irregolari parlando di “giudizi truccati” e infine venne reintegrato nello scorso mese di luglio 2021 insieme al collega Niccolò Baroni che aveva subito la stessa trafila.

Nel gennaio 2022 il ritorno definitivo tra i “grandi” del calcio nostrano, in un match di Coppa Italia sul prato dello Stadio Olimpico tra Lazio e Udinese. Ora, finalmente, il suo ritorno in campionato da direttore di gara. In bocca al lupo a lui, con la speranza che sia solo la prima di una lunga serie di partite.