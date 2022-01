Coppa Italia: l’arbitro Daniele Minelli torna a dirigere due squadre di Serie A

Questa sera si chiude un cerchio. Quello dell’arbitro Daniele Minelli, varesino di Casciago, che tornerà finalmente a dirigere una partita ufficiale tra due squadre di Serie A, seppure impegnate in Coppa Italia. Minelli, 39 anni, è stato al centro di una vicenda incredibile e per certi versi assurda: considerato a lungo uno degli astri nascenti tra i fischietti italiani, arrivò a esordire nel massimo campionato nel 2014.

Nel 2017 però Minelli incappò in una partita complicata, Cagliari-Pescara, quella del cosiddetto “caso Muntari” in cui il calciatore ghanese (in forza agli abruzzesi) venne espulso dopo le sue proteste accese da alcuni insulti a sfondo razziale. Lì per lì non accadde nulla, polemiche a parte, ma da quel momento il fischietto varesino venne impiegato sempre meno fino a essere “dimesso” dall’Aia nel 2020 con una decisione che suscitò polemiche e indignazione.

Il direttore di gara non si perdette d’animo, denunciò condotte irregolari parlando di “giudizi truccati” e infine venne reintegrato nello scorso mese di luglio insieme all’assistente Niccolò Baroni che aveva subito la stessa trafila. Ora il ritorno definitivo tra i grandi: Minelli (che in questa stagione ha arbitrato in B e svolto il ruolo di IV uomo in A oltre a dirigere in Coppa il match tra Venezia e Ternana) scenderà in campo addirittura sul prato dello Stadio Olimpico per dirigere il match di coppa tra Lazio e Udinese, entrambe squadre di A con le quali non ha alcun precedente.