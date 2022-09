Tre anni e 7 mesi per l’incidente mortale di Germignaga dell’aprile 2021

C’è un importante passo processuale nella vicenda legata all’incidente stradale che nell’aprile del 2021 costò la vita a un uomo di 53 anni a Germignaga.

In sede di udienza preliminare nella mattinata di oggi, martedì 13 settembre, le parti – pubblico ministero, Luca Petrucci e difesa, Maurizio Montalbetti – hanno raggiunto un accordo sulla pena, accettato dal giudice per l’udienza preliminare, Alessandro Chionna.

Il patteggiamento è costato all’indagato tre anni e 7 mesi di pena.

L’incidente avvenne lungo la via Volta a Germignaga, un tratto di strada statale, la 394, non distante dalla «rotonda del Bric».

Qui l’auto guidata da un giovane si è scontrata con una moto sulla quale viaggiava in 53enne: un impatto che non gli ha lasciato scampo. La famiglia della vittima è stata risarcita in via stragiudiziale attraverso ni canali assicurativi.