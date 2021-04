Scontro tra un’auto e una moto: 53enne perde la vita sulla statale a Germignaga

Incidente stradale questa mattina, mercoledì 28 aprile a Germignaga lungo la strada statale 394 nel tratto che prende il nome di via Volta.

Dalle prime informazioni l’incidente è uno schianto fra un’auto e una moto e risultano due persone coinvolte, tra cui un uomo di 53 anni deceduto.

L’incidente è avvenuto alle 8.20.

Sul posto automedica, ambulanza della Cri di Luino oltre alla polizia stradale, carabinieri e ai vigili del fuoco, (immagine di repertorio).

L’incidente è avvenuto non distante dalla «rotonda del Bric» e il sindaco Marco Fazio consiglia di percorrere la viabilità alternativa (la strada del Cucco) per muoversi da e verso Luino: sul posto ancora in tarda mattinata erano presenti le forze dell’ordine per i rilievi.