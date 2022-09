Varesina a pieno, Caronnese a zero

Il Girone B di Serie D ha giocato oggi la seconda di campionato. Esulta la Varesina che sale a 6 punti mentre resta ancora a zero la Caronnese.

VARESINA – BRENO 3-1

Due su due per la Varesina che dopo l’esordio vincente di Villa d’Almè si ripete alla prima casalinga della stagione superando 3-1 il Breno. Al gol iniziale di Ekuban dopo 4’ risponde Triglia per i bresciani che pareggia e manda le squadre negli spogliatoi sull’1-1. Nella ripresa però la volontà delle fenici fa la differenza e i gol di Bernardi al 31’ e Sali al 49’ chiudono il conto lasciando a punteggio pieno la squadra di mister Marco Spilli.

VARESINA – BRENO 3-1

Marcatori: 4’ pt Ekuban (V), 42’ pt Triglia (B); 31’ st Bernardi (V), 49’ st Sali (V).

Varesina: Spadavecchia; Schieppati, Gregov, Bernardi, Pozzi; Grieco, Poesio, Donizzetti (19′ st Clerici); Gasparri (37′ st Malvestio), Ekuban (40′ st Kate), Orellana Cruz (31′ st Sali). A disposizione: Baglieri, Biaggi, Pino, Carrino, Lucentini. All.: Spilli

Breno: Ansaldi, Boafo (26′ st Cristini), Brancato, Nolaschi, Carminati, Turano, Boldini, Sampietro, Nappello, Righetti (17′ st Mondini), Triglia (30′ st Palamatti). A disposizione: Raimondi, Wojdyla, Costanzo, Tommaselli, Confalonieri, Fedrich. All.: Soave

Arbitro: Lorenzo Massari di Torino (Tangaro e D’Ambrosio)

Angoli: 6-3. Ammoniti: Bernardi (V), Schieppati (V). Recupero: 0’+5′.

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni.

SPORTING FRANCIACORTA – CARONNESE 3-2

Resta invece a quota zero la Caronnese che anche ad Adro, in casa dello Sporting Franciacorta, esce sconfitta. 3-2 il finale per i bresciani dopo una gara ricca di emozioni e che punisce oltre modo la squadra di mister Simone Moretti. Nel primo tempo il rigore di Ravasi porta avanti lo Sporting, ma la Caronnese reagisce a ribalta la contesa grazie alla rete di Austoni e al penalty realizzato da Gaeta. La doppietta di Ravasi rimette il equilibrio il match poro prima dell’intervallo. Nella ripresa però a fare la differenza è un altro rigore, quello realizzato da Bertazzoli al 18’ che porta i tre punti ai bresciani e lascia a bocca asciutta la Caronnese.

SPORTING FRANCIACORTA – CARONNESE 3-2

Marcatori:: pt 25’ rig. Ravasi (F), 27’ Austoni (C), 33’ rig. Gaeta (C), 41’ Ravasi (F); st 18’ rig. Bertazzoli (F).

FRANCIACORTA (3-5-2): Plechero; Piccinni, Bini, Riva; Invernizzi (41’ st Orlandi), Bertoni (1’ st Muhic), Bruccini, Boschetti, Moraschi; Bertazzoli, Ravasi (36’ st Dell’Agnello). A disp.: Rovelli, Firetto, Berna, Scaglia, Marella, Scarsi. All.: Sgrò.

CARONNESE (4-3-1-2): Paloschi; Pandini, Galletti, Alushaj, Cosentino (42’ st Sardo); Achenza (28’ st Motta), Vingiano, Gini (35’ st Tunesi); Duguet (19’ st Giardino); Gaeta (19’ st Vai), Austoni. A disp.: Angelina, Cattaneo, Dipalma, Cretti. All.: Moretti.

ARBITRO: Santinelli di Bergamo.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Piccinni, Paloschi, Vingiano, Alushaj. Angoli 7-2. Recupero 0’. 5’.

SERIE D GIRONE B- II GIORNATA: Alcione – Brusaporto 3-1; Casatese – Arconatese 1-0; Lumezzane – Ponte San Pietro 2-2; Real Calepina – Desenzano 0-0; Seregno – Villa Valle 4-1; Sona – Folgore Caratese 2-0; Sporting Franciacorta – Caronnese 3-2; Varesina – Breno 3-1; Virtus CiseranoBergamo – Varese 4-3.

CLASSIFICA: Varesina, Virtus CiseranoBergamo, Casatese 6; Lumezzane, Desenzano, Sporting Franciacorta 4; Varese, Arconatese, Seregno, Alcione, Sona 3; Ponte San Pietro, Real Calepina 2; Breno 1; Caronnese, Brusaporto, Villa Valle, Folgore Caratese 0.