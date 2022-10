Auto contromano in autostrada A8 in direzione Varese

Allarme in autostrada, intorno alle 18.30 per un veicolo che procede contromano in autostrada A8, segnalato nella tratta tra gli svincoli di Cavaria e Gazzada-Varese Est.

Anche la Polizia Stradale conferma l’intervento di una pattuglia sulla carreggiata Nord, direzione Varese. (la foto che apre l’articolo è d’archivio).

La presenza di una situazione pericolosa è stata segnalata anche dai cartelli luminosi e con messaggi sui canali di aggiornamento traffico radio.

Articolo aggiornato alle ore 18.50 di lunedì 17 ottobre 2022