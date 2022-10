Bossi, Salvini e Giorgetti incontrano Lorenzo Fontana a Montecitorio

Incontro tra i vertici della Lega nel cortile di Montecitorio mentre è in corso la quarta chiama per la votazione del presidente della Camera dei Deputati.

Insieme al leader del Carroccio Matteo Salvini si sono riuniti anche Umberto Bossi, fondatore della Lega, accompagnato dal figlio Renzo e dall’immancabile sigaro, Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. Con loro anche Lorenzo Fontana, l’uomo indicato dalla Lega come presidente della Camera. Una chiacchierata e un veloce scambio di opinioni in attesa dell’esito del voto e della proclamazione, attesa per la tarda mattinata di venerdì 14 ottobre.