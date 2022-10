Brianza: “Agrivarese va ad Angera, e Varese perde un grande evento”

«Complimenti alla città di Angera che quest’anno ospiterà l’attesa edizione della manifestazione agricola “AgriVarese” ma ancora una volta un’occasione persa per la città di Varese». Così la Vicepresidente del Consiglio Regionale e Consigliere Comunale di Varese Francesca Brianza.

«Per la prima volta – commenta Brianza – Agrivarese non sarà a Varese! La città giardino nella quale si è sempre svolta questa importante manifestazione perde il treno e perde l’edizione 2022. Agrivarese è un grande evento che, tra le altre cose, genera sul territorio anche un significativo indotto, oltre a richiamare l’attenzione su un settore tanto delicato quanto centrale della nostra economia. La città di Varese, invece che essere il capoluogo attrattivo di questa provincia, diventa sempre meno centrale e meno protagonista nel suo territorio.”

«Mi complimento con gli organizzatori e con la città di Angera perché dopo due anni di stop forzato questa attesa manifestazione torna sul territorio e per la nuova modalità ‘itinerante’: un modo -spiega Brianza- per premiare tutto il nostro splendido territorio, per valorizzarlo e scoprirne le peculiarità».

«Sarà un piacere partecipare a questa nuova edizione sul lungolago di Angera -continua- ma mi rammarico per Varese che, con un minimo sforzo e volontà politica, avrebbe potuto mantenere un ruolo centrale degno di un capoluogo invece di restare sempre più ai margini».

«Per questo motivo – dichiara – ho depositato un’interrogazione in Comune per chiedere se, per il 2023, vi sia l’intenzione di ospitare l’iniziativa a Varese come in passato, mettendo a disposizione degli organizzatori tutto ciò che serve, anche in termini economici. Per ora -chiude Brianza- non ci resta che constatare come la giunta Galimberti stia facendo perdere appuntamenti importanti alla nostra città di Varese che ormai mantiene lo status di capoluogo solamente sulla carta».