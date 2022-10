Carabiniere spara a comandante e si barrica in caserma

Conflitto a fuoco nella stazione dei Carabinieri di Asso, nel Comasco. Stando alle prime informazioni a disposizione, nel tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre un brigadiere avrebbe sparato tre colpi d’arma da fuoco, con la propria pistola di ordinanza, contro il comandante della locale stazione.

L’aggressore si sarebbe poi barricato all’interno dell’edificio, all’interno del quale si trova ancora il comandante ferito, del quale non si conoscono le condizioni di salute. All’esterno della caserma i militari in tenuta anti proiettile, mentre da Milano stanno accorrendo i gruppi di intervento speciale dei carabinieri da Milano.

Secondo quanto riferisce La Provincia di Como, il brigadiere avrebbe trascorso alcuni mesi in convalescenza a casa, seguiti ad un ricovero per disagio psicologico all’Ospedale di San Fermo della Battaglia. L’uomo, che oggi era in ferie, era rientrato in servizio da pochi giorni, poiché giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera.