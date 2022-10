Caruso e Brown sontuosi, Johnson fa la cosa sbagliata

ROSS 6,5 – Al contrario delle prime due gare si accende subito ed è autore di un bel primo quarto, poi si cala in una “partita nella partita” contro Spagnolo. L’azzurro fa meglio ma Colbey trova comunque buone cose. Purtroppo ha qualche passaggio a vuoto che lo porta a schiantarsi contro la difesa, però nell’overtime è il migliore dei biancorossi. In crescita, con margini enormi nella gestione e nella conclusione.

WOLDETENSAE 4,5 (IL PEGGIORE) – Cosa ci ricorderemo della sua partita? Il terzo e quarto fallo nel giro di pochi secondi? O quei 2-3 passaggi in salto più azzardati di una puntata sullo zero alla roulette? Zero punti, 0 su 5 al tiro, qualche assist e un pochino di difesa a non lasciare sguarniti tabellino e giudizio finale. Ma è troppo poco.

DE NICOLAO 5,5 – Partita piuttosto anonima, anche se – lo abbiamo già scritto a Brescia – gli affideremmo ugualmente qualche pallone pesante in più. Stasera però non riesce a entrare del tutto in partita e si divora un canestro da sotto dopo un rimbalzo notevole.

REYES 7 – Forse ha un conto aperto con Trento: esordio esplosivo lo scorso anno, partita di buon livello questa volta, la prima del campionato 2022-23. Incisivo in attacco (11 punti), produttivo a rimbalzo, utile nell’aumentare i ritmi sui due lati del campo; peccato per quella tripla appena fuori tempo massimo ma anche per quel tap in volante rovesciato al 40′. Ci sarebbe stato lavoro per l’instant replay, ma intanto Justin ci è arrivato e per pochissimo non fa una prodezza.

LIBRIZZI 6 – Voto per festeggiare il ritorno in campo: pochi minuti da “zanzara” a pungere il portatore di palla avversario con la giusta aggressività.

FERRERO 6,5 – Trova un paio d’altre prodezze dall’altro e si guadagna così i minuti (15′) trascorsi sul campo: sembra più libero di testa, più invogliato a tirare e a dare contributi solidi alla squadra. Uno di quelli che, a Brescia e con Trento, avrebbe meritato un altro epilogo.

BROWN 7,5 – Partita di altissimo livello che forse è sfuggita a chi ha guardato il match con occhio distratto. Favoriamo il tabellino: 19 punti, 9 rimbalzi, 4 recuperi, 7 assist, 5 falli subiti. E pure il tentativo di difendere sul pivottone avversario quando la OJM si ritrova sguarnita sotto i tabelloni. Un unico, piccolo appunto: ha girato la boa di metà gara a quota 15: è mancato qualche punticino nei secondi 25′. Ma resta un’esibizione sontuosa, sia chiaro.

CARUSO 8 (IL MIGLIORE) – Con un Brown così diamo la palma del migliore a Caruso? Sì, perché Willy si conferma una delle grandi sorprese dell’intero inizio di campionato. Sì perché contro Atkins non era semplice martellare Trento da centro area. Sì perché mette in mostra un campionario di movimenti, finte e piedeperni che riconcilia con la tecnica dopo tanti zompatori fini a se stessi. E sì per risarcirlo della scelta di Brase che lo ha panchinato nel momento in cui avrebbe potuto chiudere la partita (nei regolamentari) con qualche ultimo acuto da protagonista.

OWENS 6 – Partita altalenante che, per lo meno, ci dà qualche risposta (positiva) in più sul grissin-pivot biancorosso. 9+9, inteso come punti e rimbalzi, discreta attenzione nei meccanismi difensivi alternata a qualche sbavatura evidente – blocco irregolare, tiro evitabile da fuori, ricezione-saponetta in qualche caso – che ne condiziona il voto finale. Sufficiente, però, diremmo di sì.

JOHNSON 5 – Chissà che diavolo gli sarà passato per la testa quando ha deciso di prendersi un tiro da 3 completamente scriteriato in un momento in cui anche un tiro libero sarebbe stato oro colato. Ok, la lucidità dopo 35′ in campo non è ai massimi, ma quell’orrore è davvero fuori da ogni logica. L’insufficienza però viene anche da altro: si fa infilare da Conti in avvio, tira con percentuali troppo basse, sbaglia pure un appoggio in entrata e nel complesso non riesce mai a incidere fino in fondo. Un po’ come era accaduto con Brown a Brescia. Quando funzioneranno in coppia ci divertiremo di più.

TRENTO: Conti 6,5, Spagnolo 7,5, Forray 6, Flaccadori 7, Crawford 5, Grazulis 7, Atkins 7, Lockett 6,5.